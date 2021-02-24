Кабмін схвалив зміни до ПДР, що підвищують безпеку пересування дітей в автокріслах

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу схвалив внесення змін до Правил дорожнього руху (ПДР), що підвищують безпеку пересувань дітей в автокріслах і впроваджують європейські підходи та правила перевезень, повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Безпека на дорозі - це пріоритет No1. Особливо, якщо це питання стосується наших дітей. В Україні вже посилено відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей не в автокріслах. І ми продовжуємо вдосконалювати законодавство, запозичуючи та імплементуючи ключові європейські підходи та правила в підвищенні безпеки цих перевезень", - пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Схвалені зміни до ПДР визначають особливі вимоги до встановлення дитячих утримувальних систем у транспортних засобах (наприклад, щоб автокрісло відповідало зросту дитини).

Зміни також визначають перелік транспортних засобів, щодо яких допустимі виключення норми використання дитячих утримувальних систем (наприклад, автобуси, карети "швидкої", інший спеціалізований транспорт) та замінюють термін "спеціальні засоби", який застосовується в чинних ПДР, на термін "дитяча утримувальна система".

Мінінфраструктури розробило зазначену постанову Кабміну з метою приведення у відповідність актів уряду до закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей".

Відповідно до постанови, "дитяча утримувальна система" - обладнання, що здатне утримувати дитину в сидячому або нахиленому положенні, яка у разі зіткнення або різкого гальмування транспортного засобу зменшує небезпеку травмування дитини, що в ньому перебуває, шляхом обмеження рухливості її тіла.