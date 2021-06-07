Кабмін суттєво послабив карантині обмеження

Кабінет міністрів послабив умови входження регіону до "зеленого" рівня епідемічної небезпеки, а також послабив обмеження для роботи закладів харчування і проведення масових заходів.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 2 червня, опублікованій 7 червня.

Зміни вносяться до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року, яку неодноразово вже змінювали.

Теперішні зміни передбачають простіше встановлення "зеленого" рівня епідемічної небезпеки в регіоні. Для цього необхідно, щоб:

кількість нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів складав менше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 був менш як 4 відсотки;

кількість тестувань методом ПЛР і визначення антигена коронавірусу протягом останніх семи днів на 100 тис. населення складав більше ніж 300;

на всій території України не було регіонів із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Кабінет міністрів дозволив:

- проводити масові заходи із заповненою двох третин місць (за умови, що всі учасники матимуть негативні ПЛР-тести, тести на антиген або сертифікати вакцинації, немає жодних обмежень);

- проводити спортивні заходи із заповненістю двох третин місць;

- кінотеатрам - заповнювати зали на дві третини;

- проводити святкові заходи в кафе і ресторанах, робота дискотек і нічних клубів також дозволена;

- кафе і ресторанам - працювати цілодобово;

- розміщувати столики в кафе і ресторанах на відстані 1,5 м замість 2;

- роботу готелів, кемпінгів і хостелів теж дозволено.

Також уряд дозволив іноземцям при в'їзді до України надавати не лише ПЛР- тест, а й тест на антиген або документ, що підтверджує повну імунізацію від COVID-19 вакцинами, схваленими ВООЗ (англійською або з перекладом на англійську).

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