Кабмін запровадив обов'язкові щеплення від COVID-19 для освітян та чиновників

Під час свого засідання Уряд ухвалив низку важливих рішень для системи охорони здоров'я. Про це поінформував очільник МОЗу Віктор Ляшко.

Кабінет Міністрів, зокрема, вирішив:

схвалили та направили до Верховної Ради України законопроект про кримінальну відповідальність за підробку документів про проведені профілактичні щеплення. Розроблений законопроєкт передбачає посилення відповідальності за внесення неправдивих медичних даних про проведене щеплення і забезпечить зовсім інший рівень відповідальності за маніпуляції з довідками про щеплення.

дошкільні заклади освіти, учні спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, не припинятимуть свій освітній процес, незалежно від рівня епідемічної небезпеки. Сьогодні прийняті відповідні зміни до Постанови про карантин № 1236;

внесли зміни до постанови № 331 про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з COVID-19. Завдяки цим змінам заклади охорони здоров’я зможуть ефективніше розгортати мережу закладів для реагування на нову хвилю коронавірусної інфекції;

прийняли протокольне рішення про затвердження МОЗом переліку професій та організацій, яким обов'язково потрібно мати щеплення від COVID-19. Зокрема, до нього ввійдуть працівники закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій;

уточнили правила з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та їх доставки кінцевому споживачу;

врегулювали питання закупівлі лікарських засобів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на протидію COVID-19.

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