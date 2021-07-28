Кабмін змінив правила в'їзду в Україну з-за штаму "Дельта"

Кабінет Міністрів затвердив введення самоізоляції чи обов'язкового ПЛР-тестування для невакцинованих осіб при в'їзді в Україну.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"Новий штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється в Європі. Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які наберуть чинності через 7 днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення коронавірусу на території України, якщо хтось захворіє за межами нашої країни", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні Кабінету Міністрів.

Громадяни, які виїхали за кордон до набрання законної сили рішенням Кабміну, зможуть повернутися в Україну безперешкодно.

Кабмін затвердив такі правила перетину кордону України:

- для іноземців обов'язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на коронавірус і один з документів: негативний результат тестування на коронавірус методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до перетину кордону), негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу (не більше ніж за 72 години до перетину кордону), документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу вакцинами, визнаними ВООЗ.

Якщо документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу вакцинами, включеними ВООЗ, відсутній, іноземець (крім осіб до 18 років та інших категорій іноземців, визначених постановою) встановлює додаток "Вдома" і зобов'язується почати самоізоляцію через 72 години при відсутності негативного результату тестування на коронавірус методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

Перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України при наявності одного з 2 документів:

- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу;

- довідка 063-О про першу дозі вакцинації від коронавірусу.

Іноземці з посвідкою на проживання в Україні перетинають кордон безперешкодно при наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу.

Якщо такі документи відсутні, громадяни та іноземці з дозволом на проживання в Україні (крім осіб до 18 років та інших категорій, визначених постановою) встановлюють додаток "Вдома" і зобов'язуються почати самоізоляцію через 72 години при відсутності негативного результату тестування на коронавірус методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

У разі неможливості використовувати програму "Вдома" громадянин буде перебувати в обсервації.

Додаток "Вдома" почне контролювати самоізоляцію з третьої доби або в разі отримання позитивного результату тестування на коронавірус.

Крім того, для всіх осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії або Індії і перебували на території цих держав понад 7 днів протягом останніх двох тижнів, буде встановлено обов'язкову 14-денну самоізоляці. без права її дострокового завершення.

Для перетину КПВВ при відсутності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу або довідки 063-О про першу дозу вакцинації від коронавірусу (крім осіб до 18 років), потрібно буде здати безкоштовний експрес-тест на визначення антигену коронавірусу.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна планує отримати 47 млн доз вакцини від коронавірусу від різних виробників до 2022 року.