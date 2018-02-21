Кабмин определил перечень базовых знаний и умений учеников начальной школы

Правительство Украины на заседании в среду, 21 февраля, утвердило новый государственный стандарт начального образования.

Как сообщает "112 Украина", нововведения будут применяться с 1 сентября 2018 года для учеников, обучающихся по программам 12-летней школы.

Основными показателями качества полученного начального образования станут свободное владение учениками украинским языком, способность общаться на родном языке, определение простых математических зависимостей в окружающем мире, формирование любознательности, осознание основ экологического природопользования, овладение основами цифровой грамотности и другое.

Стандарт определяет базовый учебный план с указанием дисциплин и необходимого для их изучения количества часов. Учебные планы разработаны с учетом языка преподавания и особенностей образовательных потребностей в специализированных классах и школах.

На прошлой неделе Кабинет министров одобрил проект изменения в закон "Об образовании", который предполагает продление переходного периода имплементации "языковой" статьи до 2023 года. Об этом сообщают "Факты и комментарии".