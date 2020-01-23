Кабмин опубликовал результаты оценки численности населения Украины

Сегодня, 23 января, Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет вместе с командой представил оценку численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

По обнародованным данным, численность населения Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек.

"Эти данные, к сожалению, не учитывают население, которое сейчас находится на оккупированных территориях. Это, конечно же, не означает, что мы забыли о наших гражданах, которые остаются там", - отметили спикеры.

Основными преимуществами оценки численности наличного населения является то, что она не требует расходования больших средств и может проводиться с большей периодичностью, чем традиционная перепись. Потенциально она имеет более равномерный охват всех слоев населения независимо от социального статуса.

Оценка численности была проведена 3 методами:

- комбинированный (данные мобильных операторов (получено количество номеров телефонов, которыми пользовались клиенты в течение февраля-марта 2019) + данные статистического обследования домохозяйств (получили данные по количеству карточек на одного пользователя мобильной связи, а также процент пользователей мобильной связи среди населения для каждой возрастной группы и регионов + данные реестров (люди в возрасте 60 +, получающие пенсию, а также дети до 14 лет);

- комбинированный (данные половозрастной структуры населения + данные реестров (высчитывались доли населения по половозрастной структуре по данным Госстата и определялась численность лиц в возрасте 60+ с учетом пенсионеров с ОРДЛО, которые приезжают за пенсиями. После чего данные о численности лиц в возрасте 60+ экстраполировалась на данные половозрастной структуры);

- реестровый (данные Государственного реестра физических лиц (определялось общее количество зарегистрированных граждан в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов с учетом тех, кто отказался от номера (РНОКПП) и тех, кто умер + определения активности (по каждому РНОКПП происходила проверка получения гражданином любых либо доходов, пенсий, обращений к другим государственным учреждениям для оформления гражданином субсидий и / или загранпаспорта + данные демографических показателей и миграции (до этого количества лиц добавлено данные по численности детей, выживших и миграционное сальдо вместе с количеством иностранных граждан, находящихся на территории Украины).

Беря пример с других стран, которые ищут пути как сделать перепись более эффективной и качественной, Дмитрий Дубилет сообщил, что в его дальнейших планах изучить возможность проведения реестровой или комбинированной переписи населения.

Напомним, что ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что проведение оценки численности наличного населения является одним из его топ-проектов и сэкономит 2-3 млрд грн в бюджет 2020 года.

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