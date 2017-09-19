Кабмин пообещал медикам до конца года погасить задолженности по зарплате

Задолженность перед работниками медицинской сферы, которая по состоянию на 13 сентября составляла 81,7 млн грн, будет погашена до конца года. К такому соглашению на встрече пришли представители Кабинета министров, Министерства здравоохранения и Профсоюза работников здравоохранения.

Об этом сообщило издание Факты.

Кроме того, для недопущения возникновения новых задолженностей Минздрав подготовил распоряжение "О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году". Данный документ будет утвержден на ближайшем заседании правительства.

"До настоящего времени кардинальные изменения в финансовом обеспечении специалистов здравоохранения не были возможны из-за устаревшей системы управления, обновить которую призвана медицинская реформа", - заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, без структурных изменений ситуация в обеспечении медиков не изменится, и задолженности по зарплатам будут возникать постоянно.

Исправить ситуацию, как утверждает Супрун, может только принятие парламентом медицинской реформы.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в Киеве проходит акция протеста медиков. Они требуют погашения задолженности по зарплате и ее повышение, увеличение медицинской субвенции почти на 4 млрд грн, назначение профильного министра, проведение реформы системы здравоохранения с соблюдением Конституции и законодательства, а также с учетом позиции профсоюза. В акции, по разным данным, участвуют до 2 тыс. человек. Они движутся колонной от Майдане Незалежности через Европейскую площадь к Правительственному кварталу. В связи с массовыми акциям в центре Киева значительно повысили меры безопасности. Дежурят сотни правоохранителей, а вход в Правительственный портал возможен только через

"Правоохранителей задействовано до 2,5 тыс., это вместе с военнослужащими Национальной гвардии. В Киеве будут проходить две крупные акции - под Верховной Радой и под Нацбанком. Заявленная численность - до 7 тыс. человек. Правоохранители ограничили движение по улицам Грушевского и Институтской, будет проводиться поверхностная проверка. Сейчас все спокойно", - сообщил начальник управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Он также отметил, что на улице Грушевского со стороны улиц Липской и Садовой, на улице Шелковичной со стороны улицы Институтской и на площади Конституции предусмотрено функционирование контрольно-пропускных пунктов.