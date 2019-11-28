Кабмин проведет перепись населения по SIM-картам

В Кабмине решили провести перепись населения по SIM-картам. Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Дубилет рассказал, как будет экономить в следующем году 2-3 млрд грн на переписи населения. Планы министра

По словам Дубилета, его команда вместе со специалистами по математике и социологии решили провести так называемую электронную перепись.

"Она будет проведена по следующему алгоритму: будет собрана анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении. Также будут собраны данные из реестров детей (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд)", - написал министр.

Кроме этого будут проведены "калибровкой" социологические опросы. Кроме этого, планируют уточнить, сколько SIM-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах, утверждает Дубилет. Полученные данные вставят в математическую модель.

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", - написал он.

"Если все пойдет, как запланировано, думаю, можно будет сэкономить еще под 1 млрд", - объяснил Дубилет. По матерталам Минфин.