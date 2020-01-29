Кабмин разрешил регистрацию по е-правам на авиарейсы и поезда по Украине

Кабинет министров поддержал внедрение экспериментального проекта по использованию электронного удостоверения водителя через приложение "ДіЯ" во время регистрации и оформления на внутренние авиарейсы и поезда.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Сегодня на заседании правительства поддержали внедрение эксперимента: во время поездки на поезде, а также в аэропортах при регистрации и оформлении багажа на внутренние авиарейсы для удостоверения личности пассажира можно будет использовать электронное удостоверение водителя через приложение "ДіЯ", - написал Криклий.

Как сообщал Укринформ, мобильное приложение "ДіЯ" с цифровыми удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства станет доступным для украинцев с 30 января 2020 года.