Кабмин разрешил роддомам выдавать "baby-box" с задержкой в месяц

Киевская госгорадминистрация завершила проведение тендера на выбор подрядчика, который будет поставлять в столичные роддома "пакеты малыша". Натуральную помощь в виде набора самых необходимых в первые недели жизни ребенка вещей. В системе Prozorro, на площадке которой проводился аукцион, обозначено предварительное имя победителя, а также опубликован детализированный перечень включенных в состав бэби-бокса предметов.

Победителем тендера признана винницкая компания "Б-777" с уставным фондом 0,5 млн. грн. Единственным бенефициарным собственником которой является жительница Винницы Белозарецкая Любовь. Организация намерена выполнить заказ киевских властей и поставить в срок до 31 декабря 2018 года 10,3 тыс. наборов в столичные роддома. За это город выплатит ей 51,23 млн. грн. - на 170 тыс. меньше стартовой цены.

И хотя пока договор между компанией и КГГА не подписан, из детализированного тендерного предложения можно почерпнуть немало любопытной информации.

Так, состав киевского бэби-бокса на деле окажется не таким уж украинским. По сути, кроме простейших текстильных изделий, вроде пеленок и "человечков", состоять набор будет из импортных товаров.

Например, подгузники бренда Ontex привезут из Бельгии, носки из Узбекистана, плед и одеяло из Венгрии.

На термометре для тела будет стоять штамп "Made in China", а ножницы для ногтей изготовят для нас в Тайланде. Погремушку из Гонконга дополнит белорусское махровое полотенце и итальянский шампунь Jonson&Jonson. А вот градусник для воды все же нашли украинский, как, впрочем, и влажные салфетки, а также керм со содержанием ланолина.

Все это будет упаковано в картонную коробку, изготовленную на Понинковском картонно-бумажном комбинате, специализирующемся на изготовлении гофрокартона.

Напомним, что на минувшей неделе Кабмин на своем заседании внес изменения в порядок предоставления натуральной помощи в рамках программы "Пакет малыша". В частности, правительство разрешило выдавать бэби-боксы не в день выписки, как обещали чиновники изначально, а в течение 30 дней. Очевидно, таким образом Кабмин решил проблему массовых задержек с запуском проекта.