Кабмин утвердил численность призывников на воинскую службу в 10,5 тыс. человек

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 20 сентября, утвердил численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу в октябре-ноябре текущего года, в 10 тыс. 460 человек.

Также правительство выделило для этого 34,4 млн грн.

Согласно тексту проекта, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Госспецтрансслужбе поручено перечислить до 3 октября средства на счета областных, Киевского горвоенкоматов, а МВД и Госспецтрансслужбе - перечислить средства Минобороны за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную службу в Нацгвардию и Госспецтрансслужбу, в сумме 1,45 млн грн и 248 тыс. грн соответственно.