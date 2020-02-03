Кабмин утвердил План предотвращения коронавируса - Гончарук

Кабинет министров Украины утвердил План предотвращения занесения и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале в понедельник, 3 февраля.

"Разрабатываем планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницы должны подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство обязывает провести обучение в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных.

Министерство здравоохранения будет осуществлять контроль процесса методологически.

"Также МИД и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинции Хубэй и города Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, на другие территории Китайской Народной Республики", - написал Гончарук.

Сообщается, что правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты.

"Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации", - резюмировал Гончарук.

Кроме того, по словам Гончарука, для китайских студентов, которые учатся в Украине, продлены каникулы.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019- nCoV "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение". В ВОЗ опасаются, что вирус попадет на территорию стран со слабой системой здравоохранения.

Впервые этот коронавирус был диагностирован в декабре прошлого года. Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек.

Власти КНР ввели жесткий карантин в Ухане и других городах, где зафиксирована вспышка заболевания. Вылеты туристических групп из Китая приостановлены.