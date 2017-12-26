Как не заболеть перед Новым годом: эффективные способы профилактики гриппа и ОРВИ.

Медики напомнили об эффективных способах профилактики гриппа и ОРВИ.

До Нового года 2018 осталось всего несколько дней и перспектива слечь на больничную койку с гриппом вряд ли кого-то привлекает. Но ничего не поделаешь, на дворе зима, а это значит, что риск подхватить ОРВИ и грипп возрастает в сотни раз по сравнению с летним периодом.

Первыми рискуют заболеть дети и старики, а также беременные женщины и люди, у которых ослаблен иммунитет.

Что делать, чтобы не заболеть гриппом прямо перед Новым годом?

Соблюдать правила гигиены. Основная масса микробов поступает в организм через контакт рук со ртом, то есть, человек берет грязными руками яблоки и, съедая его, поглощает вместе с ним миллион различных микроорганизмов, в том числе и патогенных. Поэтому, в сезон простуд и гриппа нужно мыть руки чаще, чем обычно.

Избегать мест скопления людей. Известно, что один из путей передачи инфекции - воздушно-капельный, так что в местах, где вокруг вас много людей, вы подвержены риску заболеть гриппом. В следствие чего врачи советуют на какое-то время оградить себя от подобных мест, а также чрезмерного общения с окружающими.

Больше гулять на свежем воздухе. На улице бактерии долго не живут, а вот в закрытом помещении - наоборот. В связи с этим, логично будет несколько раз в день выходить на прогулку, чтобы обезопасить себя от гриппа и других вирусов.

Промывать нос хотя бы два раза в день. Обычный солевой раствор не только очищает нос от загрязнений, но и увлажняет слизистую оболочку, а болезнетворным микроорганизмам в такой среде не выжить.

Укреплять иммунитет. Здесь все методы хороши, но самые действенные из них - это сбалансированное регулярное питание и спорт. Только так вы можете "натренировать" свое тело и иммунную систему заодно.

Если вы все-таки заболели, не медлите и сразу вызывайте доктора на дом.

Чем раньше будет поставлен диагноз, тем быстрее вы начнете лечиться, а это значит, что к Новому году можно будет избавиться от симптомов вирусного заболевания или хотя бы сократить их.

Телеграф.com.ua

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