Как правильно провести Пасхальную неделю

В эти дни принято ходить в гости, радоваться и не работать.

Неделю после Пасхи называют Светлая Пасхальная Седмица, соответственно, каждый день недели тоженазывается Светлым. Во время Пасхальной недели желательно отказаться от работы. Конечно, это практически невыполнимое требование в современной жизни, поэтому постарайтесь хотя бы сократить количество выполняемой работы, делайте то, что нельзя отложить на потом.

Всю неделю православные приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!"

В Светлый понедельник у украинцев было принято, что мужчины ходят в гости к родственникам, близким друзьям, обмениваются поздравлениями и подарками в виде пасок, писанок, в то время как их жены и дочери остаются дома, накрывают богатые столы скоромной пищей.

В своей книге "Обычаи нашего народа" известный украинский этнограф Олекса Воропай писал, что "Пасхальный понедельник называется еще "поливальным понедельником", потому как в этот день, по древнему обычаю, парни обливают девушек водой.

"Обливать кого-то или самого себя водой на Пасхальной неделе - это древний обычай, связанный с весенним очищением водой, - писал Воропай. - Этот обычай существует или до недавнего времени существовал и в других европейских народах. Так, сербы в Пасхальную субботу обливают водой дома, в которых живут, веря, что этим они выгоняют "нечистую силу".

В Украине же масштабные обливания в понедельник после Пасхи устраивают во Львове, посмотреть на это традиционно съезжаются тысячи туристов.

В Светлый Вторник уже женщины начинают ходить в гости, развлекаться, а мужья остаются дома. Однако, ничего страшного, если вне зависимости от пола все будут ходить друг к другу домой и хорошо проводить время.

В Украине на третий день "Великодних святок" селяне традиционно собирались в корчме "на музыку", чтобы святки проводить. Эти три дня Великоденских праздников были счастливым временем "гостеваний", молодёжных игр и забав. Взрослые искали в эти дни цветы ряста, а найдя — топтали их приговаривая: "Чтобы и на тот год дождаться рясту топтать".

Среда Светлой Седьмицы называлась "хороводница", поскольку именно в этот день девушки начинали водить хороводы, которые продолжались по вечерам до самой Троицы.

В Четверг Пасхальной недели разрешалось идти на кладбище и поминать усопших. Считается, что именно в этот день души умерших на некоторое время возвращаются с небес на землю, чтобы вместе с живыми порадоваться воскресению Христа. По приметам в эти дни нельзя шить, чтобы не зашить умершим глаза, нельзя стирать, чтобы не замутить воду перед умершими.

Воскресенье – или Красная Горка. Светлую седмицу завершает праздник, который в народе называют Красной горкой. Издавна он был самым популярным днем для заключения брака. Говорят, если девушка в этот день успеет первой попасть на колокольню и ударить в колокол, то сможет приблизить свое замужество. Кстати, в этом день уже можно было женится или выходить замуж.

Интересно, что православная церковь называет этот день "Фоминым восресением" - в честь неверующего Фомы, который своими глазами смог убедиться, что Христос воскрес.

КОНКРЕТНО

МОЖНО: радоваться, гнать от себя плохие мысли, вспоминать приятные моменты, крестить младенцев и взрослых

НЕЛЬЗЯ: грустить, проводить панихиды, заключать брак

КСТАТИ

Вторая неделя после Пасхи – Проводы

За Светлой Седмицей следует поминальная неделя либо же Фомина, ее также называют Радуницей или Проводами. По традиции в это время поминают умерших. Считается, что после Пасхи Господь на целую неделю отпускает души умерших на землю. А уже в воскресенье эти души приходят на кладбище, поэтому родные могут с ними "пообщаться", получить определенную положительную энергию.

По этому поводу принято украшать могилы свежими цветами, приносить и оставлять там различные кушанья, разговаривать с душами умерших и просить у них совета и благословения на самые разные дела.

Кстати, живым распивать напитки и есть на кладбище – грех. Еду приносят с целью раздать ее нуждающимся.

В большинстве регионов Украины усопших принято поминать в воскресенье, однако есть города и села, где на кладбище приходят в понедельник или вторник.