Известные астрологи уверены, что 2017 принесет благополучие и стабильность. Тем не менее, Огненный Петух способен проявить свой истинный нрав, что непременно скажется на всех сторонах жизни.

Этот символ добавит страстей и эмоций в личные отношения, а также внесет свои коррективы в карьеру. Любые начинания, даже самые рискованные, постепенно принесут желаемые плоды. Те, кто будут усиленно работать, обязательно добьются успеха и финансового благополучия.

Представители восточной культуры отмечают праздник 28 января. Для того чтобы знать, как правильно встречать Новый 2017 год Петуха, необходимо принять во внимание характерные особенности и предпочтения этого своенравного знака.

Следует тщательно продумать все моменты и старательно подготовиться к торжеству. Обсудить декор квартиры или дома, приготовить презенты для родных и близких, а также определиться с выбором подходящего наряда нужно как можно раньше.

Хотите точно узнать, как встречать Новый 2017 год Петуха правильно? В таком случае рекомендуют ознакомиться с самыми важными моментами при подготовке к самому главному празднику.

Декорирование квартиры к предстоящему торжеству: что важно учитывать?

Декорирование квартиры на Новый 2017 год

Огненный Петух ценит простые, но качественные вещи. Именно поэтому советуют обратить внимание на такие украшения:

Салфетки и скатерти из натурального льна. Они не только могут отлично украсить любой стол, но и прослужат довольно долго.

Оригинальные одеяла и пледы с клеточным орнаментом добавят особого уюта в домашнюю атмосферу.

Цветочные вазы или посуду лучше выбирать из глины или дерева. Символ года это обязательно оценит.

Милые букеты из простых цветов добавят ярких красок и нежности интерьеру.

Необычно будут смотреться декоративные подушки или рушники с ручной вышивкой.

Самыми приятными для Огненного Петуха окажутся предметы декора, изготовленные собственноручно. Здесь можно проявить максимум фантазии. Украшения из шаров и бусин, сшитые или связанные украшения для стен, носки для подарков и даже елочные игрушки, созданные своими руками, придадут изюминку дизайну любой квартиры.

Особенно интересно будут выглядеть в качестве декоративных композиций золотые или красные яблоки, которые считаются знаковыми для обозначения солнца и рассвета нового дня.

Символ предстоящего года благосклонно отнесется к своим изображениям в различных вариантах. Это могут быть мягкие игрушки, необычные рисунки, магниты, фигурки из дерева или фарфора, даже вязаные предметы одежды, например, носочки с изображением гордой птицы.

Весьма необычными элементами декора станут импровизированные гнезда, в которых можно разложить мандарины, небольшие яблочки, апельсины, конфеты в ярких золотистых упаковках или шоколадные яйца. Гости непременно оценят старания хозяев, а Огненный Петух будет весь год обеспечивать благополучие семьи. К тому же подобные украшения могут стать скрытым символом ожидания прибавления семейства, которое обязательно произойдет.

Для сервировки праздничного стола можно использовать сплетенные вручную веночки. Украсив их дополнительно золотыми или красными лентами. Весьма необычно они будут смотреться на дверях и стенах.

Перед тем как встречать Новый 2017 год Петуха, полезно будет узнать о самых актуальных оттенках для украшений. В центре внимания на этот раз – оранжевый, солнечный желтый, богатый золотой и красный. Обязательно на праздничном вечере должны присутствовать оригинальные свечи, которые можно приобрести практически в любом сувенирном магазине. Окна и новогодняя елка должны переливаться множеством ярких огоньков, символизируя стихию огня.

Как правильно украсить главный атрибут Нового года

Елка – это наверняка главный и обязательный атрибут любого новогоднего праздника. Без нее не обходится никакое торжество. Особенно стильно будут смотреться игрушки, бусы и мишура золотого и красного цвета. Такое сочетание оттенков сейчас на пике популярности. Гирлянды разных размеров и форм придадут собой торжественности лесной красавице.

Украшение елки на Новый год

Петух любит все яркое, поэтому не нужно скупиться на краски для украшения елки. Оригинальными станут конфетки, орехи или мандарины, подвешенные на елке в качестве новогодних игрушек. Можно добавиться сюда и самодельные мягкие игрушки или разнообразные бусы, также сделанные своими руками. Просто, красиво и со вкусом!

Какие подарки выбрать для близких людей

Помимо того, как правильно встречать Новый 2017 год Петуха, многих, интересует, какие презенты выбрать для дорогих людей.

Здесь советует особенно тщательно отнестись к выбору, чтобы подаренная вещь не оказалась просто бесполезным сувениром, а по-настоящему порадовала получателя. Подарок должен стать полезным и нужным.

На что следует обратить внимание

Бытовая техника, предметы кухонной утвари, красивая посуда, набор бокалов или красивая праздничная скатерть не только порадуют друзей, но и станут предметами постоянного пользования.

Теплый плед или банное полотенце каждый раз будут напоминать о дарителе.

Женщин всегда порадуют косметические наборы. Это может стать комплект дорогой декоративной косметики или средства по уходу за кожей. Вот только крем от морщин дарить не стоит.

Обязательно пригодятся билеты на интересную театральную постановку или на концерт любимого исполнителя.

Ценителю книг можно подарить оригинальное издание его любимого произведения или купон на покупки в крупном книжном магазине.

Приятным дополнением к любому презенту станет фигурка петушка или магнит с его изображением.

Что хочет видеть на праздничном столе Огненный Петух

Каждая хорошая хозяйка всегда тщательно продумывает меню вечера. Чтобы все гости и члены семьи остались сыты и довольны. Существует ряд рекомендаций, которыми советуют воспользоваться.

Стол на новый год

Новый год 2017: как встречать и что готовить?

Обилие сытных, но недорогих блюд станет весьма уместным при встрече 2017 года. Нужно помнить, что Петух оценит, прежде всего, бережливость.

Центром праздничного застолья должен стать домашний торт или пирог. Чем больше он будет — тем лучше. Домашние пирожки, булочки, печенье не только порадуют гостей своим вкусом. Но и создадут особенно уютную домашнюю атмосферу.

Свежая зелень, несколько видов овощных салатов, фруктовая нарезка станут прекрасным дополнением к основным блюдам.

Горячее рекомендуют подавать в горшочках. То не только вкусно и просто, но и весьма необычно.

Важно не обделить угощением и главный символ этого года. Рядом с фигуркой петуха стоит поставить небольшую чашку, которую нужно наполнить зерном. Тогда он обязательно проявит свою благосклонность к хозяевам дома, и будет оберегать весь предстоящий год. Больше информации о том, что готовить на Новый 2017 год найдете здесь.

Как определиться с местом встречи Нового 2017 года и кого пригласить

В восточной культуре Петух ассоциируется с семьей, поэтому и встречать его советует в кругу близких и любимых людей. Идеальным местом для праздника станет дом. Хозяин должен благодушно принять своих гостей и приготовить для них приятные презенты, пусть не очень дорогие, но милые и полезные.

Не нужно стараться превратить праздник в настоящее пиршество. Огненный петух это не оценит. После сытного ужина и поздравлений друзей, советуют продолжить праздник на свежем воздухе. Что может быть приятней прогулки в новогоднюю ночь в кругу самых родных людей?

Если при раздумьях о том, как встречать Новый 2017 год Петуха Вам придет в голову идея о путешествиях за границу, то в этот раз от нее следует отказаться. Петух не одобрит подобного расточительства семейного бюджета, к тому же дальние поездки не совсем по душе этой домашней птице. Родной дом – идеальное место для встречи 2017 года.

Так как символ нового года принадлежит огненной стихии, то стоит закупить фейерверки или бенгальские огни для празднества. Петух станет надежным и щедрым покровителем, если во время его встречи будут гореть красивые свечи, елка светиться огоньками, а на небо украшать праздничный салют.

Как правильно подобрать новогодний наряд

Каждая женщина перед любым праздником думает, как будет выглядеть в торжественный вечер. Астрологи утверждают, что если одеться в соответствии с требованиями символа восточного гороскопа, то на протяжении всего года будет сопутствовать успех во всех начинаниях.

Платья на новый год

Существует несколько мнений относительно наиболее подходящей одежды. Кто-то советует использовать как можно больше ярких цветов в одном комплекте, а кто-то настаивает на том, чтобы выглядеть скромно.

Актуальными оттенками считаются все те, которые присутствуют в оперении этой себялюбивой птицы. Золотой, красный, зеленый, желтый, оранжевый, коричневый или лиловый добавят любому образу необходимого шика и яркости. В выборе тканей лучше ориентироваться на гладкие переливающиеся текстуры. Отлично подойдут шелк, изысканная парча, элегантный атлас или богатый бархат с искрящимися вкраплениями.

Обилие драгоценностей символ 2017 года не одобрит, так как все же предпочитает экономить средства на более полезные в быту вещи. Для того чтобы любой наряд выглядел законченным, достаточно добавить минимум элегантных, но не слишком крупных украшений. Из материалов лучше отдать предпочтение классическому золоту. Не слишком уместны бриллианты, их отлично заменят привлекательные коралловые или гранатовые аксессуары. Из камней стоит обратить внимание на яркие рубины или более скромный янтарь.

Мужчинам также не стоит забывать о своем внешнем виде. Символ года не оценит потрепанные джинсы или привычный растянутый свитер. Только элегантность! Красивый костюм либо классические брюки с дорогой рубашкой станут прекрасным выбором. Не забудьте добавить подходящий галстук.

Прическа милых дам тоже требует особого внимания. Самым смелым модницам можно выкрасить ряди волос красными или огненными оттенками. Всевозможные заколки, гребешки и прочие принадлежности для прически будут выглядеть необычно и эффектно.

Умелый макияж преобразит любую девушку. В этот новогодний вечер советуют отдать предпочтение более насыщенным оттенкам теней или губной помады. Красиво подчеркните глаза блестящими тенями и цветной подводкой, чтобы придать особой глубины взгляду. Если женщина предпочитает основной акцент делать на губы, то здесь тоже рекомендуют блестящие переливающиеся текстуры смелых оттенков.

Таким образом, встречать праздник следует в тихой домашней обстановке. Можно придумать несколько интересных и познавательных развлечений для гостей, но не слишком шумные гуляния. Насладитесь теплом своих близких, проведите больше времени с лучшими друзьями в этот прекрасный вечер.

Огненный петух станет верным спутником трудолюбивых, экономных и благоразумных людей. Важно серьезно отнестись к убранству квартиры, декорированию новогодней елки и блюдам праздничного стола. Необходимо позаботиться и о внешнем виде, подобрать красивый наряд и сделать подходящую прическу. В таком случае главный символ обязательно принесет удачу в карьере и личной жизни, добавит стабильности и множество приятных моментов в жизнь.

Теперь вы знаете, как правильно встречать Новый 2017 год Петуха. Желаем вам счастья, любви и успеха в Новом году!

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