Как правильно выйти из поста: на Пасху 75% меню должно состоять из овощей

Терапевт высшей категории Наталья Гордиенко и диетолог Людмила Денисенко дали несколько рекомендаций относительно того, как правильно выйти из поста. Об этом сообщает Сегодня.

"На саму Пасху 75% вашего меню должно состоять из овощей: тушеных, вареных, поджаренных на сковороде или приготовленных на гриле. Разрешены также кусочек кулича, твердого сыра и одно яйцо. С него и начните праздничную трапезу вприкуску со свежими овощами и/или зеленью: содержащиеся в них ферменты помогут перевариванию пищи",- отметили специалисты.

По их словам, рекомендуется шашлык из морепродуктов.

"Стейк можно лишь через 5-7 дней после поста, если вы здоровяк, и через 1,5 недели, если вы имеете любые хронические заболевания. Полтора месяца поста ваше меню было почти на 100% углеводным. А поскольку организм подстраивается под рацион, выделяя определенные ферменты, то теперь ему предстоит новая перестройка. Это нагрузка на адаптативную систему и, как следствие, - на иммунитет, сердце, сосуды и ЖКТ. Потому на Пасху возможен лишь шашлык из морепродуктов. И не смешивайте его с другими видами животного белка: блюдами из сыра и/или яиц", - подчеркнули они.

Медики также советуют пить антикислоты.

"При переедании, а также переходе на белковое меню, клетки организма закисляются. Антидот - щелочные напитки: отвар зеленых овощей, шиповника, узвар и минеральная вода без газа. Пейте их не только на Пасху, но и в последующие 7-14 дней: через 1,5 часа после еды и за 30 минут до нее", - добавили они.

Специалисты также советуют очистить организм перед праздничным застольем.

"Помогут 2-3 дольки лимона со стаканом воды натощак и 1-2 столовую ложку отрубей через 15 минут после этого: они сработают как сорбент", - уточнили медики.