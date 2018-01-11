Как предотвратить корь у детей - рекомендации МОЗ

Около трех тысяч человек заболели корью в Украине. Как шепчутся мамочки на детских площадках: "Корь прямо шагает по стране". Уже даже зафиксированы несколько смертей от осложнений после этого заболевания. Новые вспышки инфекции продолжают фиксировать в Запорожье, Днепре, Киеве, Одессе и Ивано- Франковске.

Корь, как известно, это инфекционное заболевание, а инкубационный период длится до 20 дней. И все больше маленьких украинцев заражаются этой болезнью.

Как же предотвратить корь у детей? Не запереть же ребенка под замок до самого лета в доме?

Министерство здравоохранения Украины отмечает, что такая вспышка кори в стране из-за низкого уровня охвата вакцинацией. Обычно болеют те, кто не был привит против кори.

Кроме того, Минздрав также отмечает, что в целях защиты от кори необходимо получить две дозы вакцины КПК.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Фото: facebook.com/moz.ukr

"Качественная и безопасная вакцина против кори, паротита и краснухи (ГлаксоСмитКляйн, Бельгия) имеется во всех областях в достаточном количестве. Вниманию родителей детей в возрасте от 1 до 9 лет, если вы пропустили первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, сделайте бесплатное прививки можно быстрее. Тем детям, которым скоро исполняется 1 год или 6 лет, важно сделать прививки по календарю прививок", - сказано в сообщении Минздрава.

Однако, Министерство здравоохранение также настаивает на том, что прививки необходимо делать не только деткам, но и взрослым.

"Взрослым часто кажется, что прививки - это нечто сугубо детское. Но вы также должны получить защиту от инфекционных болезней! Как врач- инфекционист я своевременно привита от дифтерии и столбняка, а вот времени на прививку от гепатита B в 2017 году так и не нашлось. Призываю всех взрослых найти время на себя уже в январе и получить необходимые вам прививки - дифтерия, столбняк, гепатит В, корь и другие. Обещаю начать вакцинацию от гепатита В уже в этом месяце. Присоединяйтесь"- говорит Екатерина Булавинова, эксперт UNICEF Ukraine по охране здоровья.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Вакцинация - самый действенный способ предупредить инфекционные заболевания. Вакцины, входящих в национальный календарь прививок, закупаются за государственные средства и предоставляются бесплатно.

Напомним, в Николаеве вспышка гепатита собирает все большее количество людей - за последние сутки число больных выросло на 12 человек.

Источник: segodnya.ua