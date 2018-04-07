Как уберечь себя от сердечного приступа: советы Ульяны Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины рассказала, как изменить свой образ жизни

Ульяна Супрун опубликовала на свою страницу в Facebook пост, в котором заявила, что в 80% случаев сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, изменив свой образ жизни.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины отметила, что почти треть всех смертей в мире происходит в результате именно этих заболеваний. Четверть взрослых украинцев находятся под потенциальной угрозой сердечного приступа.

Глава МОЗ дала советы, как сохранить свое сердце от болезней.

Совет 1. Не курите

На здоровье сердца отрицательно влияет как активное, так и пассивное курение. Даже одна сигарета является чрезвычайно вредной.

Совет 2. Больше двигайтесь, ходите пешком и по лестнице

Регулярная физическая активность (по крайней мере два с половиной часа в неделю) поможет уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отдавайте предпочтение пешим прогулкам над поездкой в транспорте и открывайте сезон утренних пробежек.

Совет 3. Питайтесь правильно и контролируйте свой вес

Избыточный вес является одной из причин сердечно-сосудистых болезней. Супрун советует есть больше овощей и фруктов, цельнозернового хлеба, каш и рыбы. Зато меньше потреблять соли и сахара, жирного и жареного. Также нужно следить за содержанием и калорийностью продуктов, которые вы покупаете в магазине.

Совет 4. Откажитесь или по крайней мере ограничьте употребление алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует, а злоупотребление им является одним из самых распространенных факторов риска болезней сердца.

Совет 5. Время от времени измеряйте свое артериальное давление

Нормой для взрослых считаются показатели 120/80 мм.рт.ст.

Ульяна Супрун отмечает, что гипертония может на протяжении длительного времени протекать бессимптомно. Чтобы избежать осложнения, лечение лучше начать раньше. Если ваше давление превышает показатели 140/90 - обязательно нужно обращаться к врачу.

Styler РБК-Украина