Как в Киеве получить помощь при рождении ребенка и куда обращаться

В 2018 году в Украине продолжат выплаты семьям, в которых родился ребенок. Мы узнали, на какую сумму могут рассчитывать молодые родители, а также, куда обращаться, чтобы оформить выплаты.

В 2018 году помощь при рождении ребенка будет такой же, как и в 2017-м – 41 280 гривен. Информатор узнал, какие документы нужно подавать родителям и куда обращаться за финансовой помощью.

Сумма помощи не зависит от того, каким по счету родился ребенок. Первую часть помощи – 10 320 гривен – выдадут через 2-3 месяца после обращения родителей в соцслужбу. Остальные деньги будут выдавать ежемесячно по 860 гривен в течение 3 лет.

Какие документы нужны, чтобы получить помощь на ребенка:

В течение года со дня рождения ребенка родители или усыновители ребенка должны обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту проживания и подать следующие документы:

оригинал и копия паспорта человека, который оформляет финансовую помощь;

заявление;

оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;

банковские реквизиты карты, куда будут приходить деньги;

копию решения суда об усыновлении (при необходимости).

Куда обращаться, чтобы оформить получение выплат:

Родителям следует обратиться в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту проживания. В Киеве это можно сделать по следующим адресам: