Как в Киеве получить помощь при рождении ребенка и куда обращаться

29 декабря 2017, 13:22
 Общество Источник: АНТИКОР

В 2018 году в Украине продолжат выплаты семьям, в которых родился ребенок. Мы узнали, на какую сумму могут рассчитывать молодые родители, а также, куда обращаться, чтобы оформить выплаты.

В 2018 году помощь при рождении ребенка будет такой же, как и в 2017-м – 41 280 гривен. Информатор узнал, какие документы нужно подавать родителям и куда обращаться за финансовой помощью.

Сумма помощи не зависит от того, каким по счету родился ребенок. Первую часть помощи – 10 320 гривен – выдадут через 2-3 месяца после обращения родителей в соцслужбу. Остальные деньги будут выдавать ежемесячно по 860 гривен в течение 3 лет.

Какие документы нужны, чтобы получить помощь на ребенка:

В течение года со дня рождения ребенка родители или усыновители ребенка должны обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту проживания и подать следующие документы:

  • оригинал и копия паспорта человека, который оформляет финансовую помощь;
  • заявление;
  • оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
  • банковские реквизиты карты, куда будут приходить деньги;
  • копию решения суда об усыновлении (при необходимости).

Куда обращаться, чтобы оформить получение выплат:

Родителям следует обратиться в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту проживания. В Киеве это можно сделать по следующим  адресам:

  • Голосеевское УТСЗН — улица  Ломоносова, 5/3, тел. 257-01-34
  • Днепровское УТСЗН — улица  Курнатовского, 7а, корп. 1, тел. 512-08-07
  • Оболонское УТСЗН — улица  Озерная, 18а, тел. 418-38-77
  • Дарницкое УТСЗН — улица  Харьковское шоссе, 176г, тел. 564-43-90
  • Деснянское УТСЗН — проспект Маяковского, 15, тел. 530-16-16
  • Печерское УТСЗН —  улица Цитадельная, 4/7, тел. 288-51-24
  • Подольское УТСЗН — улица  Оболонская, 38, тел. 425-31-19
  • Святошинское УТСЗН — улица  Гната Юры, 14б, тел. 273-20-15
  • Соломенское УТСЗН  — проспект Воздухофлотский, 40, тел. 207-39-00
  • Шевченковское УТСЗН — проспект Победы, 15,  тел. 236-81-14.
Источник: АНТИКОР
 
 
 