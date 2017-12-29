Как в Киеве получить помощь при рождении ребенка и куда обращаться

В 2018 году в Украине продолжат выплаты семьям, в которых родился ребенок. Мы узнали, на какую сумму могут рассчитывать молодые родители, а также, куда обращаться, чтобы оформить выплаты.
В 2018 году помощь при рождении ребенка будет такой же, как и в 2017-м – 41 280 гривен. Информатор узнал, какие документы нужно подавать родителям и куда обращаться за финансовой помощью.
Сумма помощи не зависит от того, каким по счету родился ребенок. Первую часть помощи – 10 320 гривен – выдадут через 2-3 месяца после обращения родителей в соцслужбу. Остальные деньги будут выдавать ежемесячно по 860 гривен в течение 3 лет.
Какие документы нужны, чтобы получить помощь на ребенка:
В течение года со дня рождения ребенка родители или усыновители ребенка должны обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту проживания и подать следующие документы:
- оригинал и копия паспорта человека, который оформляет финансовую помощь;
- заявление;
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
- банковские реквизиты карты, куда будут приходить деньги;
- копию решения суда об усыновлении (при необходимости).
Куда обращаться, чтобы оформить получение выплат:
Родителям следует обратиться в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту проживания. В Киеве это можно сделать по следующим адресам:
- Голосеевское УТСЗН — улица Ломоносова, 5/3, тел. 257-01-34
- Днепровское УТСЗН — улица Курнатовского, 7а, корп. 1, тел. 512-08-07
- Оболонское УТСЗН — улица Озерная, 18а, тел. 418-38-77
- Дарницкое УТСЗН — улица Харьковское шоссе, 176г, тел. 564-43-90
- Деснянское УТСЗН — проспект Маяковского, 15, тел. 530-16-16
- Печерское УТСЗН — улица Цитадельная, 4/7, тел. 288-51-24
- Подольское УТСЗН — улица Оболонская, 38, тел. 425-31-19
- Святошинское УТСЗН — улица Гната Юры, 14б, тел. 273-20-15
- Соломенское УТСЗН — проспект Воздухофлотский, 40, тел. 207-39-00
- Шевченковское УТСЗН — проспект Победы, 15, тел. 236-81-14.