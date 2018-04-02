Как заключить договор с врачом: подробности изменений в медицине

2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи2 апреля начинается национальная кампания "Врач для каждой семьи".
Украинцы, независимо от места регистрации или проживания, могут свободно выбрать своего семейного врача (для взрослых или детей) или терапевта (для взрослых) и педиатра (для детей)."Старт процесса выбора врачей 2 апреля не означает, что в этот же день вам срочно нужно подписать декларацию. Ведь кампания бессрочная. Вы не выбираете врача раз и навсегда. Если по какой-то причине вам нужно будет выбрать другого специалиста, вы сможете это сделать в любой момент", - рассказывает Ульяна Супрун в Facebook.
Как заключить договор с врачом - советы Супрун
Фото: facebook.com/ulanasuprun
И.о. министра здравоохранения отметила, что очень важно, чтобы каждый подошел к вопросу выбора врача ответственно и взвешенно и подписал декларацию с тем специалистом, которому хочет доверить собственное здоровье.
Процесс подписания декларации
- Выбираете врача, которому доверяете. Начните расспрашивать знакомых или отталкивайтесь в выборе от медучреждения, где бы хотели лечиться. Заметьте, что это должно быть учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Кроме этого, клиника должна быть подключенной к электронной системе здравоохранения.
- Выбирайте удобное для вас время и день, берите документы (паспорт, идентификационный код, для ребенка – свидетельство о рождении) и отправляйтесь в медучреждение.
- Уполномоченный представитель медучреждения (работник регистратуры, медсестра или врач) введет ваши данные в электронную систему здравоохранения.
- На ваш мобильный придет СМС с кодом. Сообщите этот код представителю медучреждения.
- С электронной системы распечатают декларацию с вашими данными. Проверьте и подпишите. Вам предоставят два экземпляра, один из них вы заберете с собой, другой останется в медучреждении.
- Далее работник заведения подтвердит вашу декларацию электронной подписью и отправит в систему.
Подписав декларацию, вы информируете государство о том, что выбрали именно этого врача и этот медучреждение для предоставления медицинских услуг. С июля они будут получать деньги за ваше обслуживание, но для вас оно будет бесплатным.