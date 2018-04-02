Как заключить договор с врачом: подробности изменений в медицине

2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи

2 апреля начинается национальная кампания "Врач для каждой семьи".

Украинцы, независимо от места регистрации или проживания, могут свободно выбрать своего семейного врача (для взрослых или детей) или терапевта (для взрослых) и педиатра (для детей).

"Старт процесса выбора врачей 2 апреля не означает, что в этот же день вам срочно нужно подписать декларацию. Ведь кампания бессрочная. Вы не выбираете врача раз и навсегда. Если по какой-то причине вам нужно будет выбрать другого специалиста, вы сможете это сделать в любой момент", - рассказывает Ульяна Супрун в Facebook.

Как заключить договор с врачом - советы Супрун

Фото: facebook.com/ulanasuprun

И.о. министра здравоохранения отметила, что очень важно, чтобы каждый подошел к вопросу выбора врача ответственно и взвешенно и подписал декларацию с тем специалистом, которому хочет доверить собственное здоровье.

Процесс подписания декларации

Выбираете врача, которому доверяете. Начните расспрашивать знакомых или отталкивайтесь в выборе от медучреждения, где бы хотели лечиться. Заметьте, что это должно быть учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Кроме этого, клиника должна быть подключенной к электронной системе здравоохранения. Выбирайте удобное для вас время и день, берите документы (паспорт, идентификационный код, для ребенка – свидетельство о рождении) и отправляйтесь в медучреждение. Уполномоченный представитель медучреждения (работник регистратуры, медсестра или врач) введет ваши данные в электронную систему здравоохранения. На ваш мобильный придет СМС с кодом. Сообщите этот код представителю медучреждения. С электронной системы распечатают декларацию с вашими данными. Проверьте и подпишите. Вам предоставят два экземпляра, один из них вы заберете с собой, другой останется в медучреждении. Далее работник заведения подтвердит вашу декларацию электронной подписью и отправит в систему.

Подписав декларацию, вы информируете государство о том, что выбрали именно этого врача и этот медучреждение для предоставления медицинских услуг. С июля они будут получать деньги за ваше обслуживание, но для вас оно будет бесплатным.