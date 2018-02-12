Как защитить себя от воздействия магнитных бурь?

Ученые рассказывают, что негативное воздействие магнитных бурь на здоровье ощущает более 90% метеочувствительных людей и до 5% людей, которые считают себя более устойчивыми к этому явлению. Особенно магнитные бури оказывают влияние на здоровье и самочувствие пожилых людей. Как правило, они страдают от головной боли и боли в опорно-двигательном аппарате. Также возможны частые перепады настроения и развитие депрессивных состояний. Врачи дали несколько советов людям, которые подвержены влиянию магнитных бурь.

Медики рекомендуют в эти дни воздержаться от употребления алкоголя, а также жирной, соленой и острой пищи. Вместо этого лучше питаться легкими блюдами, приготовленными из овощей и мяса курицы. Кофе и черный чай лучше заменить на чистую воду или травяные чаи. Лучше отдать предпочтение чаям из шалфея и валерианы. Облегчить приступы головной боли поможет мята. Такой чай можно пить три раза в день или добавлять по три капли мятного масла на стакан воды. Также, по мнению медиков, в дни магнитных бурь следует отказаться от прогулок и физических нагрузок. Пережить бури поможет отдых и хороший сон.

Психологи советуют беречь нервы и думать о исключительно о хороших вещах. Во время общения с родными и близкими, лучше не проявлять негативных эмоций.

Последний, но довольно оригинальный совет от физиков, - если плохо себя чувствуете во время магнитных бурь, проведите по телу и голове обычным магнитом, который есть на каждом холодильнике. Самочувствие и настроение сразу же улучшится. Источник pogliad.ua

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