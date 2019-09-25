Каких мобильных операторов предпочитают украинцы в Польше

Самые популярные телефонные операторы среди украинцев в Польше - это Play, T-Mobile, Orange и Plus/Cyfrowy Polsat, сообщает в исследовании польская фирма Selektivv.

Так оператора Play предпочитают 40% украинцев, T-Mobile - 37%, Orange - 13%, Plus/Cyfrowy Polsat - 10%.

Также исследователи утверждают, что 3,5% жителей Польши – это украинцы. То есть около 1,27 млн (население страны 38,5 млн).

При этом Selektivv исходила из предположения, что живущие в Польше украинцы – это те, у кого есть карта польского мобильного оператора, но для интерфейса телефона установлен русский или украинский язык. Также учитывался показатель как минимум одной поездки в год на территорию Украины.