Камерный девичий хор из Киева победил на конкурсе Grand Prix of Nations в Германии

Камерный девичий хор Киевской специализированной музыкальной школы им. Н.Лысенко победил в одном из наиболее престижных международных хоровых конкурсов в мире - Grand Prix of Nations в Германии.

Как сообщает в субботу пресс-служба Президентского фонда Леонида Кучмы "Украина", победа музыкального коллектива стала абсолютной: девушки завоевали 1-е место в трех номинациях - молодежной, духовной, народной. Конкурс состоялся в Германии в начале февраля.

Кроме того, по информации пресс-службы фонда, в рейтинге крупнейшей международной хоровой организации INTERKULTUR Камерный девичий хор занял 2-е место среди профессиональных коллективов мира.

Руководитель хора – заслуженный деятель искусств Украины, кандидат искусствоведения, доцент кафедры хорового дирижирования Национальной музыкальной академии Украины им. П.Чайковского Юлия Пучко-Колесник.

На протяжении многих лет Камерный девичий хор является стипендиатом Президентского фонда Леонида Кучмы "Украина".