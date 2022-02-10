Кампанія EUkraina підтверджує європейський вибір України

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що учасники Всеукраїнської роз’яснювально-інформаційної кампанії EUkraina беруть участь у роботі, яка підтверджує європейський вибір України і фактично протистоїть російській дезінформації.

Про це він сказав на Конференції державних органів влади «Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз», що транслювався на сторінці Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Фейсбуці.

«Я вчора був у Авдіївці з західними журналістами, які побачили на власні очі наших захисників, які фізично захищають нас від ймовірної агресії. Ви берете участь у роботі, яка підтверджує європейський вибір України, яка цементує нашу спрямованість Європі, і фактично протистоїть російській дезінформації. Це частина процесу боротьби в гібридній війні», - наголосив Ткаченко.

Він також подякував Представництву ЄС в Україні за підтримку і плідну співпрацю.

Як повідомлялося, Всеукраїнську роз’яснювально-інформаційну кампанію EUkraina ініційовано 21 грудня 2020 року віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та проекту ЄС «Association4U».

Мета інформаційної кампанії – підвищити обізнаність щодо переваг євроінтеграції та продемонструвати європейські цінності на прикладах щоденного життя українців.