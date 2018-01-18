Канада продлила программу подготовки ВСУ

За время работы миссии ЮНИФАЕР с лета 2015 года специальное обучение на полигонах прошли более пяти тысяч украинских военнослужащих.

Канада продлила мандат военной миссии ЮНИФАЕР по подготовке украинских военных до 2019 года. Об этом на Яворовском полигоне во Львовской области сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы особенно ценим решение Канады продлить мандат военной миссии ЮНИФАЕР до 2019 года. Во время работы миссии обучение с военнослужащими Канады прошли более 5 тыс. военнослужащих ВСУ. Это – вклад в профессиональную подготовку украинских военных", – заявил Порошенко.

Глава государства отметил,что "военные инструкторы из королевского канадского полка вместе со своими иностранными и украинскими коллегами готовятся начать новый этап подготовки еще одного боевого подразделения ВСУ".

Как сообщал Корреспондент.net, в 2015 году Канада направила 200 военных инструкторов в Украину. Они проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. С тех пор их мандат неоднократно продлевался.

Напомним, в декабре 2018 года Канада сняла запрет на поставки оружия Украине.