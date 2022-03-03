Канада створює дві програми для прийому українців, що втікають від війни

Канада анонсувала дві спеціальні програми для прийому українців, які виїздять з охопленої війною країни.

Про це 3 березня заявив міністр з імміграції Шон Фрейзер.

За його словами, йдеться про окремі програми для громадян України, які хочуть приїхати тимчасово, і тих, хто хоче переїхати назавжди.

Тимчасова програма не буде мати кількісних обмежень та даватиме можливість проживати у Канаді протягом двох років.

Програма, що передбачена для імміграції назавжди, дозволятиме забрати з собою ширше коло родичів, ніж за стандартною процедурою для об’єднання родини.

Деталі обох програм фіналізують наступними тижнями.

Нагадаємо, також 3 березня Канада анонсувала нову військову допомогу для України та посилила економічні санкції проти РФ і Білорусі.

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