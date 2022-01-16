Канада закликала громадян уникати поїздок в Україну через «агресію Росії»

Уряд Канади закликав своїх громадян уникати поїздок в Україну через нарощування російських військ біля українських кордонів, повідомляє агентство Рейтер.

«Ми змінили рівень ризику для України, щоб уникнути поїздок, не пов’язаних з гострою необхідністю, через російську агресію, що триває, і нарощування військової присутності в країні і біля неї», – ідеться в оновлених рекомендаціях уряду Канади для мандрівників.

Наступного тижня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Київ, де зустрінеться з українськими посадовцями та канадськими військовими інструкторами.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.

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