Канадская компания планирует распилить самый большой в мире алмаз на части ради продажи

Канадская компания Lucara Diamond может распилить самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona (в переводе с ботсванского - "Наш свет") на части для того, чтобы продать, передает Reuters.

Как сообщается, алмаз весом в 1016 карат был выставлен на торги Sothby's в июне 2016 года. Однако, в ходе торгов, цена камня достигла лишь 61 млн долларов, при том, что продавец рассчитывал получить за необработанную драгоценность не менее 70 млн долларов.

По мнению аналитиков, для ситуации на рынке, которая сложилась на сегодня, камень слишком велик, и для его достойной продажи целиком придется "подождать несколько лет".

Известно, что алмаз размером с теннисный мяч нашла Канадская горнодобывающая компания в Ботсване в ноябре 2015 года.

Специалисты считают, что возраст камня составляет от двух до трех миллиардов лет. Lesedi la Rona сейчас является крупнейшим алмазом в мире.

Он уступает только добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan (Куллинан), который изначально имел вес свыше 3106 карат, однако был расколот на множество частей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, алмаз в 114 карат быт добыт компанией Gem Diamonds Ltd, при разрабатывании алмазного рудника Letseng в Лесото.