Канадців закликали долучитися до флешмобу з підтримки українців

Українська діаспора закликала канадців висловити підтримку українцям, приєднавшись до інформаційного флешмобу.

“Конгрес українців Канади закликає усіх канадців приєднатися до кампанії #StandWithUkraine та виявити свою підтримку праву українців жити вільно та в мирі на власній землі”, - йдеться у поширеному Конгресом повідомленні.

Президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій наголосила, що “український народ потребує нашої допомоги у захисті своєї свободи та держави”. “Російський імперіалізм - загроза не лише для України, а й для європейського миру й глобальної стабільності. Канадцям й нашим союзникам слід підтримувати Україну й виступати проти російської агресії”, - зазначила Хичій.

Охочі приєднатися до флешмобу можуть завантажити зображення із його логотипом за посиланням й сфотографуватися із ним. Потім 22 січня цю фотографію слід поширити у соціальних мережах із гештегом #StandWithUkraine. Усі охочі канадці також можуть написати лист члену парламенту від свого округу, у якому висловити підтримку позиції КУК. Чернетка листа доступна за посиланням, а контакти усіх депутатів - на сайті парламенту.

Нагадаємо: представники Конгресу українців Канади регулярно проводять зустрічі із провідними канадськими політиками, закликаючи їх збільшити підтримку України. Зокрема КУК закликає Канаду підтримати надання Україні ПДЧ в НАТО; надати їй оборонну зброю; посилити санкції проти Росії; скасувати газопровід “Північний потік 2”; й продовжити тренувальну операцію UNIFIER, мандат якої збігає цього року.

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