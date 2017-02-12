Кандидатуру Зозули предложили в исполком ФФУ

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил кандидатуру форварда Бетиса Романа Зозули в исполком ФФУ в качестве официального представителя действующих игроков.

Как сообщил функционер в своем Facebook, сейчас ФФУ прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить игрока сборной Украины игровой практикой, и он рад, что Федерация футбола Испании, ФИФА и УЕФА разделяют беспокойство по поводу сложившейся ситуации.

"Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа - это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность", - написал Павелко.

В связи с этим, президент ФФУ намерен рекомендовать кандидатуру Зозули в исполком организации и выразил уверенности, что она будет поддержана на конгрессе в апреле. Таким образом, Зозуля заменит в исполкоме Анатолия Тимощука, который накануне объявил о завершении карьеры.

"Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины.

Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру", - отметил Павелко.

Накануне игроки Бетиса вышли в футболках в поддержку Романа Зозули на матч 22-го тура чемпионата Испании против Валенсии.

На всех футболках футболистов севильского клуба присутствовала надпись "Мы все Зозуля".

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство будет оказывать политическую и эмоциональную поддержку украинскому футболисту, которого ультрас Райо обвинили в нацизме.

На днях посол Украины в Испании Анатолий Щерба обсудил с президентом испанской футбольного лиги (Ла Лига) Хавьером Тебасом ситуацию вокруг сорванного из-за обвинений в нацизме перехода нападающего Романа Зозули в Райо Вальекано.

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба пообещал, что посольство Украины в королевстве Испания будет оказывать поддержку украинскому нападающему, назвав акции фанатов Райо Вальекано частью гибридной войны.

Напомним, что Бетис решил вернуть себе украинского футболиста из-за обвинений со стороны фанатов мадридского клуба в нацизме.

Райо Вальекано, а также руководство испанской лиги (Ла Лига) и Ассоциация испанских игроков (АФЕ) настаивают, что украинский нападающий может выступать за мадридский клуб. Нападающий должен был принять решение до понедельника, 6 февраля. Он может перейти в Райо, а может остаться в Бетисе, но в последнем случае - только тренироваться, поскольку согласно правилам ФИФА игрок не может выступать за три команды в течение одного сезона.