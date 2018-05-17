Капитану задержанного в Крыму украинского рыбацкого судна грозит до 5 лет тюрьмы

Гражданину Украины - капитану украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которое в начале мая было задержано российскими пограничниками в Черном море, может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Погрануправление ФСБ РФ по Крыму.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае доказательства вины Новицкому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении.

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков), задержанного 4 мая российскими пограничниками в Черном море западнее мыса Тарханкут, возбудили уголовное дело о браконьерстве. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов. В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Ранее "Вести" сообщали, что против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного у берегов Крыма, открыли уголовное дело. Его обвиняют в незаконной рыбной ловле. По информации пресс-службы ФСБ России, на само судно тем временем наложили арест.

Напомним, ранее Госпогранслужба Украины задержала российский траулер "Норд". Судно транспортировали в Бердянск, запретив экипажу сходить на берег. Позднее в Херсоне суд избрал для капитана меру пресечения "содержание под стражей" до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35 тыс. 240 гривен. После этого команда судна "Норд" несколько раз попыталась покинуть территорию Украины. При этом двоим морякам удалось выехать из Украины в Беларусь по загранпаспортам, выданным консульством РФ. Украинские пограничники в аэропорту не нашли оснований задерживать их.