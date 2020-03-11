Карантин в Киеве: какие ограничения предусмотрены

С 12 марта в Киеве вводится план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", - указал Виталий Кличко.

Также он отметил, что общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме.

11 марта Кабмин планирует принять окончательный план борьбы с коронавирусом.