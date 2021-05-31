Карантин в Україні на літо можуть послабити - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що влітку в Україні можуть послабити карантинні обмеження.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

"Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому, коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи відкрити, зробити певні послаблення", - сказав Ляшко.

За його словами, мова йде про пошук золотої середини між здатністю медичної системи лікувати і економічними інтересами.

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко анонсував пом'якшення карантинних обмежень. Очікується, що це торкнеться концертів, масових заходів, а також дозволить працювати різним