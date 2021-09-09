Карантин в Україні посилять, але не 13 вересня - Ляшко

Україна вийде із "зеленої" зони карантину, але не 13 вересня, а пізніше.

Про це під час участі в регіональному форумі в Одесі заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє "Укрінформ".

"Станом на 9 вересня, згідно з індикативними показниками, є підстави для запровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки. З урахуванням цього МОЗ звернулося до Кабміну щодо розгляду цього питання на засіданні Національної комісії з питань техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Очікуємо, що орієнтовно в середу [15 вересня] Кабмін також розгляне внесені МОЗ зміни до постанови Кабміну щодо переходу областей до "жовтого", "помаранчевого" чи "червоного" карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу в умовах адаптивного карантину", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що в разі, якщо зміни, які ініціював МОЗ, схвалять, відповідне рішення набуде чинності не раніше ніж за сім днів.

"Концептуальний підхід такий: спочатку уряд ухвалює зміни до постанови щодо визначення "жовтого" і "червоного" рівнів епідемічної небезпеки, а після цього буде скликано засідання комісії з ТЕБ та НС, на якому буде прийнято рішення про переведення всієї країни до жовтого рівня епідемічної небезпеки зони", - додав Ляшко.

Останнє рішення, уточнив він, теж набуде чинності за сім днів після його ухвалення.

Ляшко повідомляв 6 вересня, що, найімовірніше, із 13 вересня країна може перейти в "жовту" зону. За його словами, зараз система охорони здоров'я може впоратися з кількістю хворих на COVID-19.