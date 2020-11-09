Карантин вихідного дня допоможе уникнути локдауну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками Кабміну і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням коронавірусу.

Про це інформує пресслужба ОП.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль розповів, що за минулий тиждень ще 10 лікарень почали приймати хворих на COVID-19. Крім того, кількість ліжок для інфікованих збільшили на 4400. Також уряд продовжує нарощувати кількість тестувань.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що відбувається закупівля кисневих концентратів та ліцензування компаній, які виробляють медичний кисень. Додатково було ліцензовано 16 таких підприємств.

Лікарні Національної академії наук та Укрзалізниці приймають ургентних хворих, які не мають COVID-19, щоб звільнити місця для пацієнтів з коронавірусною інфекцією в перепрофільованих для цього медзакладах. Це додало близько п'яти тисяч ліжок.

Додатково уряд проводить закупівлі тестів на антитіла. За виділені на це 1 млрд грн буде закуплено 3 млн таких тестів.

"Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну. Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим", - зазначив у свою чергу Володимир Зеленський.

В Україні виявили понад 469 тис. випадків коронавірусу, з них за добу - 8 686.

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