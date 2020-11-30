Карантин вихідного дня продовжувати не планують - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня, швидше за все, продовжувати не будуть.

"Не думаю, що ми будемо подавати таку пропозицію (продовжити карантин вихідного дня, - ред.)", - сказав він в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами Степанова, результати карантину вихідного дня можна буде побачити наступного тижня.

"У нас інкубаційний період становить від 14 до 21 дня. В середині цього тижня ми будемо в змозі дати попередні результати карантину вихідного дня. Але нагадаю, що перші вихідні пройшли, коли практично не дотримувалися карантину", - додав він.

Потрібен локдаун. Карантин вихідного дня не показав ефективності - глава Держспоживслужби Києва У першій половині грудня в Україні можуть фіксувати до 20 тисяч випадків COVID-19 на добу - прогноз вчених

Він вважає, що вже спостерігається тенденція до зменшення динаміки зараження коронавірусом.

Карантин вихідного дня діяв з 14 по 30 листопада. Обмеження, що діяли в суботу та неділю, викликали протести підприємців і низки мерів міст.

В уряді не виключають можливість запровадження локдауну в Україні, якщо зростання захворюваності на COVID-19 зростатиме. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що локдаун - "запасний варіант" на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

За даними видання Сегодня, в уряді вже погодили дату локдауну - з 23 грудня по 15 січня.

Раніше з'являлася інформація, що уряд розглядає дві дати для запровадження локдауну - з 25 грудня по 17 січня і з 7 до 20 грудня.

За даними видання LIGA.net, уряд має три сценарії розвитку подій для запровадження локдауну в Україні, зокрема з 15 грудня до кінця різдвяних свят або з 29 грудня на два-три тижні.Коронавірус в Україні 30 листопада - статистика

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 9946 осіб, зафіксовано 114 летальних випадків, 5771 пацієнт одужав.

Загалом за час пандемії в Україні захворіло 732 625 осіб, з них 345 149 одужали, летальних випадків - 12 327.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.