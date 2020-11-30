Карантин вихідного дня продовжувати не планують - Степанов

30 ноября 2020, 21:21
 Общество Источник: Новое время (Украина)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня, швидше за все, продовжувати не будуть.

"Не думаю, що ми будемо подавати таку пропозицію (продовжити карантин вихідного дня, - ред.)", - сказав він в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами Степанова, результати карантину вихідного дня можна буде побачити наступного тижня.

"У нас інкубаційний період становить від 14 до 21 дня. В середині цього тижня ми будемо в змозі дати попередні результати карантину вихідного дня. Але нагадаю, що перші вихідні пройшли, коли практично не дотримувалися карантину", - додав він.

Потрібен локдаун. Карантин вихідного дня не показав ефективності - глава Держспоживслужби Києва У першій половині грудня в Україні можуть фіксувати до 20 тисяч випадків COVID-19 на добу - прогноз вчених

Він вважає, що вже спостерігається тенденція до зменшення динаміки зараження коронавірусом.

Карантин вихідного дня діяв з 14 по 30 листопада. Обмеження, що діяли в суботу та неділю, викликали протести підприємців і низки мерів міст.

В уряді не виключають можливість запровадження локдауну в Україні, якщо зростання захворюваності на COVID-19 зростатиме. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що локдаун - "запасний варіант" на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

За даними видання Сегодня, в уряді вже погодили дату локдауну - з 23 грудня по 15 січня.

Раніше з'являлася інформація, що уряд розглядає дві дати для запровадження локдауну - з 25 грудня по 17 січня і з 7 до 20 грудня.

За даними видання LIGA.net, уряд має три сценарії розвитку подій для запровадження локдауну в Україні, зокрема з 15 грудня до кінця різдвяних свят або з 29 грудня на два-три тижні.Коронавірус в Україні 30 листопада - статистика

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 9946 осіб, зафіксовано 114 летальних випадків, 5771 пацієнт одужав.

Загалом за час пандемії в Україні захворіло 732 625 осіб, з них 345 149 одужали, летальних випадків - 12 327.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

Источник: Новое время (Украина)
 
 
 