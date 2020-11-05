Карантин вихідного дня в Україні може бути з наступного тиждня

В Україні карантин вихідного дня можуть ввести з наступного тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.

"Коли ми говоримо про протиепідемічні заходи, ми, звичайно, дивимось на ту ситуацію, яка в нас є. І ми чітко розуміємо, що ми не в змозі запровадити повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни - не на два тижні, не на три тижні. Саме тому наша пропозиція буде робити такий жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто субота-неділя, коли в нас залишаться працювати виключно продуктові магазини та аптеки і, ну, і звичайно, транспорт. Тобто все те, що стосується критичної інфраструктури. Все решта, щоб у вихідні дні не працювало", - заявив міністр.

За його словами, це дає змогу розірвати ланцюг передачі хворобу спілкування людей один з одним.

"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже з наступних вихідних", - додав очільник МОЗ.

Він зазначив, що транспорт - "це критична інфраструктура".

"Все ж таки навантаження у суботу-неділю набагато менше на транспорт, те що ми спостерігаємо. Зачиняти транспорт ми не вбачаємо за потрібне. Більш того, по цьому шляху не йде зараз жодна європейська країна", - сказав Степанов.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що питання зупинки громадського транспорту в цілому по країні не розглядається.