Карпати виключили з української Прем'єр-ліги

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Української асоціації футболу (УАФ) прийняв рішення про виключення львівських Карпат з учасників Прем'єр-ліги (УПЛ).

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

"Виключити ФК Карпати (Львів) зі змагань УПЛ сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини.

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Зарахувати ФК Карпати (Львів) у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки (-:+), а командам-суперницям - технічні перемоги (+:-)" - сказано в заяві УАФ.

Карпати двічі не з'явилися на ігри з Маріуполем у 24-му і 28-му турах.

Раніше з'явилася інформація, що через фінансові проблеми Карпати можуть знятися з чемпіонату України.

Пізніше цю інформацію підтвердив виконавчий директор львівських Карпат Ростислав Ящишин.