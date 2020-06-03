Карпати засипає снігом

В Карпатах на горі Піп Іван відучора сипле сніг, температура -1. Видимість погана.

Про це повідомив у Facebook рятувальник управління ДСНС в Івано- Франківській області, який перебуває на горі Піп Іван, Василь Фіцак.

"Попіван сьогодні, зима продовжується, відучора падає сніг, вітер його переміщає територією, видимості немає. Температура -1°", - повідомив рятувальник.

За Інформацією управління ДСНС в області, на Прикарпатті оголошено штормове попередження. Протягом доби 3 червня по області та місту очікуються грози, град, шквалисте посилення вітру 15-20 м/сек. (1 рівень небезпечності, жовтий ).

Як повідомлялося, 1 червня в Карпатах випало 3 см снігу.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат, висотою 2020,5 м.

