Картина Модильяни продана за рекордные для Sotheby’s $157,2 млн

Картина «Лежащая обнаженная» кисти итальянского художника Амедео Модильяни была продана на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s, устроивший торги. «Шедевр Амедео Модильяни 1917 года "Лежащая обнаженная" продан за $157,2 млн — самую высокую аукционную цену в истории Sotheby’s»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения. Имя покупателя не называется.

Модильяни написал картину «Лежащая обнаженная» в 1917 году, незадолго до смерти. На сайте Sotheby’s отмечается, что это полотно — самое крупное по размеру произведение мастера.

Фото: Venus Wu / Reuters