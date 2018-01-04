Катастрофа рейса MH17: оператор ракетной установки "Бук" мог перепутать цель

Оператор ракетной установки "Бук" мог не знать о том, что стреляет в пассажирский самолет Boeing-777. Информация выяснилась в ходе расследования катастрофы.

Об этом в одной из программ на голландском телевидении рассказал бывший командир финского батальона "Бук" Эса Келоними, который помогал в расследовании причин крушения.

Он рассказал, что системой "Бук" управляют три человека. Для того, чтобы стать профессионалом в управлении установкой, требуются долгие годы обучения.

В Донецке была замечена пусковая установка системы "Бук", но финский специалист отмечает, что это лишь одна из составляющих большого комплекса. В состав также входит мобильный командный пост, который управляет системой, и радар, передающий данные о воздушных объектах на командный пост. В комплекс входят и другие пусковые установки.

Келоними заявил, что пусковая установка может осуществить выстрел сама по себе, однако оператор не будет знать, куда стреляет, потому что неизвестно, где находится цель.

При этом, отмечает эксперт, у пусковой установки есть и свой радар, который отслеживает цель. Но он не будет точен даже при наличии опытного оператора, ему трудно отличить военный самолет от пассажирского и вообще определить тип летательного аппарата.

В программе прозвучало мнение о том, что действиями оператора управляли из России. В целом эксперты сошлись во мнении, что применение боевиками пусковой установки "Бук" против украинских самолетов - безответственное решение.

Как сообщал NewsOne, информация о намерениях Международной следственной группы огласить 2 января фамилии 120 человек, причастных к крушению самолета Boeing-777 рейса MH17, не соответствует действительности.

NewsOne

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