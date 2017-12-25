Католическое Рождество 2017: история, традиции и запреты

В Украине впервые этот праздник является официальным выходным.

Ночью с 24 на 25 декабря католики и представители других христианских конфессий празднуют Рождество.

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошел по причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения (зачатия Христа) и Пасхи. Соответственно, в результате прибавления к этой дате (25 марта) девяти месяцев, Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния.

Католики соблюдают традицию строгого поста в день перед Рождеством - 24 декабря. В этот день едят только сочиво - зерна ячменя или пшеницы, которые отваривают в воде и добавляют мед для вкуса. Пост заканчивается с появлением на небе первой звезды.

Рождество празднуется трижды - как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем). Таким образом, в храмах проходит три мессы - ночная, утренняя и дневная.

Дом на рождество украшают яслями с фигурками Богородицы и ее младенца Иисуса.

На рождестве католикам запрещено заниматся физическим трудом, охотой, шитьем, ходить в старой или черной одежде. Также, считается дурной приметой экономить деньги на праздник.

По матeриалаи Багнeт