Католическое Рождество, День солидарности трудящихся. Порошенко одобрил закон о выходных

Документ сегодня вернули в Раду с подписью президента.

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой законопроект (No5496), которым 25 декабря - отмечается католическое Рождество Христово - определено выходным, а 2 мая - День международной солидарности трудящихся - рабочим днем.

Документ 29 ноября вернули в парламент с подписью президента, говорится на сайте законодательного органа власти.

Напомним, 16 ноября Верховная Рада после пяти провальных голосований приняла законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины" относительно праздничных и нерабочих дней" (No5496).