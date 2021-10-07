Католикос-патріарх Грузії закликав Саакашвілі припинити голодування: Це не християнський вчинок

Католикос-патріарх Грузії Ілля II направив у четвер свого секретаря до Руставської в'язницї для зустрічі з колишнім президентом Міхеілом Саакашвілі, щоб попросити і переконати його припинити розпочате минулої п'ятниці в тюремній камері голодування.

Про це повідомляє патріархія Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні з благословення католикоса-патріарха Грузії Іллі II його секретар, диякон Мікаел Ботковелі зустрівся з Міхеілом Саакашвілі в Руставському пенітенціарному закладі і передав йому благословення католикоса-патріарха. Від імені Церкви було передано прохання припинити голодовку, тому що це не християнський вчинок", - йдеться в повідомленні патріархії Грузії.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянств