КГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепровода

Существенно изменится движение троллейбусов.

В субботу, 16 марта, начнется реконструкция транспортной развязки на перекрестке ул. Вадима Гетьмана и проспекта Победы, в связи с чем Киевская городская госадминистрация изменила маршруты общественного транспорта, проходящие через этот район. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 16 марта закрывается движение троллейбусов NoNo 22, 27, 42. В связи с этим. Пассажиры автобусов маршрута No 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, пассажиры троллейбусных маршрутов NoNo 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе.

Движение транспорта будет организовано следующим образом: