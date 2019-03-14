КГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепровода

Существенно изменится движение троллейбусов.
В субботу, 16 марта, начнется реконструкция транспортной развязки на перекрестке ул. Вадима Гетьмана и проспекта Победы, в связи с чем Киевская городская госадминистрация изменила маршруты общественного транспорта, проходящие через этот район. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
С 16 марта закрывается движение троллейбусов NoNo 22, 27, 42. В связи с этим. Пассажиры автобусов маршрута No 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, пассажиры троллейбусных маршрутов NoNo 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе.
Движение транспорта будет организовано следующим образом:
- троллейбус № 21к "Ул. Кадетский гай - Индустриальный путепровод",
- троллейбус № 22к "Международный аэропорт "Киев" ("Жуляны") - Индустриальный путепровод",
- троллейбус №27к "Станция "Киев-Волынский" - Индустриальный путепровод",
- троллейбус №27А "ст. м. "Почайна" - ул.Дегтяревская",
- троллейбус № 30К "ул. Милославская - ул. Дегтяревская",
- троллейбус № 42Д "ст. м. "Лыбидская" - станция "Киев-Волынский",
- автобус № 27ТР "ул. Дегтяревская - Индустриальный путепровод",
- троллейбус №30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее - ул. Дорогожицкая - ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) - ул. Дорогожицкая - ул. Юрия Ильенко - ст. м. "Лукьяновская" - ул. В. Черновола - просп. Воздухофлотский - Севастопольская площадь - далее до ул. Кадетский Гай по собственному маршруту;
- автобус № 2 "Улица Булгакова - улица Шолуденко" в направлении ул. Шолуденко от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее - ул. Николая Василенко - ул. Победы до ул. Гарматной, дальше по собственному маршруту.