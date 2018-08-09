КГГА: На Крещатике расширят пешеходную зону

На Крещатике в Киеве планируют продлить пешеходную зону до Бессарабской площади.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Стратегия развития Киева предусматривает, что пешеходы на киевских дорогах станут главными. На втором месте будут велосипедисты и потом уже автомобилисты. В целом, Киев был автомобильным городом, но продолжение старой стратегии приведет только к ухудшению транспортной ситуации, которая уже на пределе. Соответственно сейчас мы упорно развиваем пешеходные зоны, устанавливаем парковочные столбики, чтобы автомобилисты не заезжали на тротуары", - отметил замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Также он сообщил, что в старом городе собираются снижать уровень бордюрного камня. Этот шаг нужен для того, чтобы граждане с инвалидностью могли беспрепятственно передвигаться по городу.

С 18 августа часть развязки возле станции метро "Шулявская" в Киеве перекроют для проезда. Об этом сообщил главный инженера КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Александр Здольник.

Ранее сообщалось, что от полного развала улицу Крещатик и ее инфраструктурные объекты можно спасти только внесением в список ЮНЕСКО. Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила вице-президент "Национального союза Архитекторов Украины" Елена Олейник.

"Надеюсь, после внесения улицы Крещатик в список ЮНЕСКО он будет выглядеть не хуже. В любом случае, Крещатик на сегодня является уже памятником градостроительства местного значения и внесен в Реестр культурного наследия Украины. В соответствии с этим улица должна поддерживаться и реставрироваться - и сам памятник, и его охранная зона. Но, к сожалению, своевременно не была проведена инвентаризация этого памятника и поэтому не ясно, какие фрагменты зданий являются частью памятника градостроительства. Кроме того, не установлена охранная или буферная зона для Крещатика - определены только границы участка, а пределы прилегающей охранной зоны законодательно не установлены. Хотя размеры этой зоны легко можно определить по существующему законодательству, но нашим чиновникам невыгодно ее устанавливать, а наоборот, легче строить там высотные здания, сносить объекты благоустройства, застраивать арки и тому подобное", - сказала она.

