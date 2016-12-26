КГГА проверит незарегистрированных квартирантов

26 декабря 2016, 14:03
 Общество Источник: Корреспондент.net (Украина)

Весной в Киеве начнут паспортный контроль.

Киевская городская государственная администрация проведет паспортный контроль для обнаружения нелегальных арендаторов квартир. Об этом в комментарии 44.ua рассказал замглавы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, мероприятия стартуют весной 2017 года. "Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько незарегистрированы", - уточнил Пантелеев.

Ранее СМИ сообщали, что сын генпрокурора Юрия Луценко сдает восемь квартир на Печерске.

Источник: Корреспондент.net (Украина)
 
 
 