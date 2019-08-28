КГГА разрешила невакцинированным детям посещать учреждения образования

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявляет, что в Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования.

Об этом Мондриевский сказал на пресс-брифинге о подготовке столичных образовательных учреждений к новому учебному году, передает "Интерфакс- Украина".

"2 сентября начнется новый учебный год, и запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет... Запретить детям посещать учреждения образования мы не можем", - заявил Мондриевский.

Чиновник отметил, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, власти Киева будут вынуждены ограничивать невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их правом на дистанционное образование.

В то же время он подчеркнул, что власти города совместно с медиками должны работать над тем, чтобы вакцинация детей проходила на должном уровне.

В связи с чем, профильная комиссия КГГА вынесла решение поручить депертаментам образования и медицины отработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.

Среди прочего Мондриевский отметил, что учреждения образования не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, которые предоставляют родители.

Напомним, что за последние 4 года в Украине в разы увеличилось количество вакцинирован детей: вдвое от кори, втрое от кошклюша и дифтерии.

Напомним, что по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, с начала года (с 28 декабря 2018 г. до 11 июля 2019 г.) корью заболели 56 тыс. 105 человек - 26 тыс. 358 взрослых и 29 тыс. 727 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых скончались.