Хакери зламали Twitter прем'єра Індії з рекордною кількістю підписників і повідомили, що влада починає роздавати біткоїни

Хакери зламали Twitter-аккаунт прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді й опублікували фейк про біткоїн. Про це повідомляє Al Jazeera.

У твіті від імені Моді було сказано, що біткоїн став офіційним платіжним засобом в Індії, а уряд країни купив перші 500 біткоїнів, щоб «поширити серед населення».

Незабаром в офісі прем'єра Індії повідомили, що його акаунт ненадовго зламали, і закликали ігнорувати твіти, опубліковані в цей час.

У Нарендри Моді понад 73 мільйони підписників у Twitter — як повідомляє BBC, це більше, ніж у будь-якого іншого світового лідера. У 2020 році акаунт Моді вже зламували — тоді хакери закликали людей робити пожертвування у фейковий COVID-фонд.

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