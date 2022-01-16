Хакерська атака: Держспецзв'язку уточнила, які дані постраждали

«В результаті кібератаки було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджено», - йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку зазначили, що реєстр автовласників відновить роботу найближчим часом. Для цього фахівці МТСБУ готують нову «чисту» інформаційну інфраструктуру.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня сталася найбільша за чотири роки кібератака в Україні. Вона торкнулася низки урядових сайтів, а також порталу «Дія». Дані українців, запевнили у СБУ, не постраждали.

У Мінцифри заявили, що за кібератакою може стояти РФ. У Росії заявили, що не мають відношення до цієї атаки. У РНБО припустилися причетність до кібератаки Білорусі.

Для захисту від кібератак Україна та НАТО підпишуть нову угоду.

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